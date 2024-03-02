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دراما المتحدة

مبادرة لتوزيع مواد غذائية على المواطنين في المنوفية.. أطلقها 5 أشقاء

كتب:

عصام علم الدين
09:36 ص | السبت 02 مارس 2024
الشنط الغذائية

الشنط الغذائية

شهدت قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، انطلاق مبادرة لتوزيع ألف شنطة رمضانية على أهالي القرية والقرى المجاورة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

5 أشقاء أصحاب المبادرة

وقال عطية شرارة، أحد منظمي المبادرة، إن هناك 5 أشقاء رفضوا ذكر أسمائهم من قرية زاوية بمم تبرعوا بمساعدات غذائية في للأسر الأولى بالرعاية في القرية والقرى المجاورة، بقيمة ربع مليون جنيه، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف أعباء المعيشة عنهم.

مكونات الشنطة 

وتابع «شرارة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الأساسية التي تُستهلك بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، وهي: «أرز - مكرونة - زيت - شاي - ملح - جبنة» .

وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة لاقت استحسان أهالي القرى وأثنوا على هذا العمل النبيل الذي يعكس روح المحبة والتكافل في المجتمع، وعبروا عن شكرهم العميق لفاعلي الخير على هذه اللفتة الكريمة التي ستساهم في تخفيف الظروف المعيشية.

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