إقبال كبير على شراء السلع من معارض أهلا رمضان في العريش

تشهد مدينة العريش زحاما على أسواق الجوهرة الحكومية ومعرض أهلا رمضان بوسط المدينة على عملية الشراء اليوم الجمعة.

قال عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، إن الزحام على الأسواق له عدة أسباب أولها، تراجع الأسعار، ووصول كميات من الأرز والسكر والزيت، وهي الأنواع الثلاثة التي يقبل عليها الأهالي

اقتراب شهر رمضان وإجازة الجمعة سبب الأقبال الكثيف

وأضاف «مطر»، أن السبب الثاني على الأقبال هو اقتراب شهر رمضان، وحاجة بعض الأسر إلى شراء جميع احتياجات الشهر الكريم مرة واحدة بأسعار مناسبة، إضافة إلى استغلال المواطنين عطلة الجمعة لشار الكميات التي يحتاجون إليها.

ذكرت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنه جرى تنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة، والوزارة، على إمداد أسواق المحافظة بسلع إضافية أخرى بعد عملية التخفيضات التي تشهدها جميع أنواع السلع.

وأضاف بيان الغرفة التجارية، أنه يتم توزيع كميات من السكر والأرز على الأسواق، وعلى تجار بالمعارض، على أن يصل سعر الكيلو 27 جنيها، وبداية من الأسبوع المقبل يتم بيع الكيلو بـ25 جنيها بعد وصول الكميات الأخرى

البيع بسعر المصنع بأسواق شمال سيناء

بدورها أكدت مديرية التموين والتجارة بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق والمعارض، ويتم البيع بأقل من التسعيرة، أي بسعر المصنع، وذلك بحسب الاتفاق مع التجار والغرفة التجارية قبل افتتاح معرض أهلا رمضان