قضية النزاع على الميراث تتصدر دراما رمضان.. أبرزها بيت الرفاعي

خلافات الأشقاء على الميراث من أهم القضايا الاجتماعية التي تناقشها دراما رمضان هذا العام، إذ طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو عدة مسلسلات تناقش فيها نزاعات الأخوة على الميراث، مما شوّق قطاع كبير من الجمهور لمعرفة أحداثها.

ونتناول في التقرير التالي، كيف ناقشت «المتحدة» خلافات الأشقاء على الميراث خلال دراما رمضان 2024، في إطار دورها بتوعية المجتمع بالقضايا المختلفة وتسليط الضوء عليها.

مسلسل سر إلهي

يتناول مسلسل سر إلهي خلافات الأشقاء على الميراث، التي تظهر من خلال سرقة أشقاء البطلة نصرة وتُجسد دورها الفنانة روجينا، لميراثها، كما تتعرض للعديد من الأحداث المأساوية مثل خيانة زوجها لها واتهامها في قضية قتل، ومع تطور الأحداث تقرر «نصرة» الانتقام من كل المُتسببين في إيذائها.

يتكون مسلسل سر إلهي من 15 حلقة، من بطولة روجينا وصلاح عبدالله ومحمد ثروت وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل بيت الرفاعي

احتوى البرومو التشويقي لمسلسل بيت الرفاعي على لقطات تبرز الصراع بين الأشقاء والأقارب على الميراث، كما تدور أحداثه في إحدى المناطق الشعبية حول تجارة الآثار وما ينتج عنها من نزاعات.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، تامر نبيل، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال.

الدكتورة عزة صيام، أستاذة علم الاجتماع، أشادت في حديثها لـ«الوطن»، بتسليط «المتحدة» الضوء على قضايا الميراث ضمن مسلسلات السباق الرمضاني 2024؛ لأنها تعتبر من أهم القضايا الاجتماعية التي تُسبب شرخًا بين أفراد الأسرة الواحدة، ومن ثم حدوث الصراعات والخلافات بين كبار العائلات، ومن هنا تأتي أهمية الدراما البناءة التى تناقش تفاصيل القضية، وكيفية الوصول لحلول لصالح استقرار الأسرة والمجتمع.