استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 2-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 2-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو لحم الكندوز الصغير نحو 374 جنيها بالأسواق، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 416 جنيها.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار اللحوم اليوم

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم نحو 416 جنيها في الأسواق.

- بلغ سعر كيلو لحوم البتلو نحو 423 جنيها.

- واستقر سعر كيلو لحوم البتلو بعظم عند 410 جنيهات.

- وعن سعر كيلو اللحم الضأن بعظم فبلغ نحو 398 جنيها.

أسعار الكندوز

- وسجل سعر كيلو لحوم الكندوز نحو 403 جنيهات.

- بلغ أسعار الكندوز الصغير نحو 374 جنيها في الأسواق.

- أما عن سعر كيلو الكندوز الكبير فسجل نحو 339 جنيها.