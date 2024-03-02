«الأرصاد»: تذبذب درجات الحرارة في هذا الوقت من العام أمر طبيعي (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أمس الجمعة شهد ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 7 إلى 8 درجات، نتيجة اختلاف مصادر الكتل الهوائية.

تأثير الكتل الهوائية الصحراوية على البلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ الكتل الهوائية الصحراوية أثرّت على البلاد مما أدى إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر طبيعي خلال هذه الفترة، إذ يحدث تذبذب كبير واختلاف على مستوى قيم الحرارة من يوم لآخر.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، «من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك بمعدل من 5 إلى 6 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية».