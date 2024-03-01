«الأرصاد» تحذر من رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة.. تحجب الرؤية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم محذرة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتهب رياح شديدة اليوم وفق بيان الأرصاد الجوية، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية، وشمال الصعيد.

رياح شديدة مثيرة للرمال الأتربة

وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن تلك الرياح الشديدة من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر العظمى 30 الصغرى 16

بنها العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون العظمى 29 الصغرى 16

كفر الشيخ العظمى 28 الصغرى 16

المنصوره العظمى 29 الصغرى 17

الزقازيق العظمى 29 الصغرى 17

شبين الكوم العظمى العظمى 28 الصغرى 16

دمياط العظمى 29 الصغرى 15

بورسعيد العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية العظمى 30 الصغرى 14

السويس العظمى 29 الصغرى 15

العريش العظمى 27 الصغرى 14

رفح العظمى 26 الصغرى 15

رأس سدر 26 الصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 28 الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 27 الصغرى 14

العلمين العظمى 26 الصغرى 14

مطروح العظمى 25 الصغرى 12

السلوم العظمى 24 الصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 25 الصغرى 12

سيوة العظمى 24 الصغرى 11

راس غارب العظمى 29 الصغرى 14

الغردقه العظمى 28 الصغرى 15

سفاجا العظمى 29 الصغرى 15

مرسى علم العظمى 29 الصغرى 15

شلاتين العظمى 25 الصغرى 17

حلايب العظمى 24 الصغرى 17

أبو رماد العظمى 26 الصغرى 16

رأس حدربة العظمى 29 الصغرى 15

بني سويف العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط العظمى 30 الصغرى 11

سوهاج العظمى 30الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

قنا العظمى 31 الصغرى 14

الأقصر 31 15

أسوان 32 16

الوادي الجديد 32 13

أبو سمبل 31 14