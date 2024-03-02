هيئة الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وفترات نشاط الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تغير حالة الطقس بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد أمس الجمعة، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة بدءا من اليوم السبت على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وحارًا على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويساعد على ذلك نشاط الرياح مما يزيد برود الطقس.

انخفاض درجات الحرارة

مع انخفاض درجات الحرارة، حذر خبراء الأرصاد من نشاط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة اليوم على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 2-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.