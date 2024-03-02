«الأرصاد»: أجواء حارة على محافظات الجمهورية.. والعظمي تصل لـ22 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه مع منتصف الأسبوع الجاري ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 22 درجة مئوية في فترة النهار، وسيكون الطقس اليوم دافئا بشكل كبير في معظم المحافظات الشمالية، وهي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أجواء اليوم ستكون من حارة إلى مائلة للحرارة في المحافظات الجنوبية

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ أجواء اليوم ستكون من حارة إلى مائلة للحرارة في المحافظات الجنوبية، أي جنوبي سيناء والصعيد في فترات النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس.

وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأشارت إلى الكتل الهوائية اليوم شمالية معظمها قادم من البحر المتوسط وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يساعد على انخفاض قيم الحرارة».