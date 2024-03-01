أسعار السلع في معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة

نفذت محافظتا القاهرة والجيزة عددا من الخطط للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع مديريات التموين والغرف التجارية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 20 إلى 30% عن السوق من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التي يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة إضافة إلى معارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع أحياء القاهرة والجيزة لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة

أسعار السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان 2024

جاءت أسعار السلع والمنتجات الغذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة في معارض أهلا رمضان بالقاهرة والجيزة: «لحم بلدي 320 جنيها للكيلو – سكر 27 جنيها – أرز من 30 إلى 34 جنيها – مكرونة 28 جنيها للكيلو – زيت خليط 70 جنيها للتر – السمن 135 لعدد 2 كيلو – قمر الدين 65 جنيها 400 جرام – بلح جاف 20 جنيها 700 جرام – بلح أسواني 40 جنيها - حلاوة طحينية 90 جنيها للكيلو – الصلصلة 16 جنيها 360 جراما – الشاي 40 جرما بـ8 جنيهات – دقيق 28 جنيها للكيلو».

منافذ بيع سلع معارض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة

وتستعرض «الوطن» جميع منافذ بيع سلع معارض «أهلا رمضان» لخدمة سكان محافظة الجيزة كالتالي:

- حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، ومنفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

- حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

- حي الهرم: تجهيز 3 منافذ في كل من كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة، وآخر بشارع سليم بجوار الدائري.

- حي الدقي: منفذ بشارع السكري بمنطقة بين السرايات، منفذ أسفل كوبري الدقي مع شارع التحرير.

- حي بولاق الدكرور: عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير وهو مخصص للخضراوات والفاكهة، ومنفذ بشارع المطبعة ومعرض كبير بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

- حي العمرانية: منفذ بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.