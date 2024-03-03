6 مستندات مطلوبة لتوصيل المرافق إلى العقارات.. تعرف عليها

حددت محافظة القاهرة الخطوات والمستندات المطلوبة لتوصيل المرافق للعقارات والمباني بأحياء القاهرة حيث تقدم للمركز التكنولوجي التابع له العقار، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في توصيل المرافق، وهي على النحو التالي.

استخراج تصريح توصيل مرافق مؤقتة من كهرباء ومياه

- صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة إشراف من مهندس مُعتمد من النقابة.

- صورة ترخيص المباني.

-أصل عقد مُقاولة مُعتمد.

- إخطار بدء التنفيذ طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية مٌعتمد.

تصريح مطابقة

وفيما يتعلق بإجراءات استخراج تصريح مُطابقة توصيل مرافق دائمة من كهرباء، ومياه، وغاز، وصرف صحي، حيث يتم تقديم 5 أوراق ومستندات مطلوبة للحصول على التصريح وهي كالتالي:.

-صٌورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة من الجهة الإدارية.

- شهادة صلاحية المبنى للأشغال مٌعتمدة من المٌهندس المٌشرف ونقابة المهندسين.

- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمُراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق.