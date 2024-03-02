تفاصيل معرض أطفال مصر والصين بالعاصمة الإدارية.. المستقبل يبدأ من هنا

قالت الدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إن معرض «المستقبل يبدأ من هنا» هو معرض تصوير ورسم لـ50 طفلا وطفلة مصريين وصينيين من أبناء البعثات الصينية العاملة في مصر.

التنسيق بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «تم التنسيق بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة مثل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز الثقافي الصيني والشركة الصينية لإدارة الموهوبين بالقاهرة».

وتابعت سلوى حمدي: «تم الاتفاق على مكان العرض من خلال مناقشة بين رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتم الاتفاق على أن ينظم في مدخل وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، لأن المعرض يتناول العاصمة الإدارية في عيون الأطفال».

الأعمال المعروضة تعكس رؤية الأطفال للعاصمة

وواصلت رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة: «الأطفال عملوا حالة من البهجة بأعمالهم في مدخل الوزارة، والأعمال المعروضة تعكس رؤية الأطفال للعاصمة، والأعمال اتسمت بالتنوع والأشكال المعمارية والمباني الشاهقة في العاصمة التي أصبحت تضاهي أجمل المدن العالمية والأوروبية والعربية، كما عبر الأطفال عن الأماكن الطبيعية والنافورة، كما أن هناك اختلافا بين أعمال الأطفال الفائزين والأعمال العادية تمثل في التقنيات الفنية، فهناك أطفال رسموا رسوما عادية، ولكن الأطفال الفائزون كان خيالهم أوسع واستخدموا ألوانا مختلفة».