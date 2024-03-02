طرح البوسترات الدعائية للمسلسل الكارتوني نورة (صور)

كشفت منصة «watch it» عن البوسترات الدعائية للمسلسل الكارتوني نورة، والذي سيشارك فى السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

طرح بوسترات المسلسل الكارتوني نورة

وتضمن المنشور التى شاركته منصة watch it عددا من البوسترات لعدد من الشخصيات التى يتضمنها مسلسل نورة، وعلقوا عليها «انتظروا مسلسل الأنيميشن نورة على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم».

مشاركة منصة «watch it» في رمضان

يذكر أن منصة watch it تشهد عرض عدد كبير من الأعمال الدرامية من خلالها فى شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز، وألف ليلة وليلة لياسر جلال، وعتبات البهجة ليحيي الفخراني، وإمبراطورية ميم لخالد النبوي، ولحظة غضب لصبا مبارك، وعدد آخر من الأعمال الدرامية، إضافة إلى عدد من المسلسلات الكارتونية.