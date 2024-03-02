«المهن الموسيقية» تكشف موعد ومكان عزاء الموسيقار حلمي بكر

نعى خالد بيومي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ونقيب الموسيقيين بالشرقية الموسيقار حلمي بكر، مشيرا إلى أنه كان آخر جيل الملحنين العظماء، وكان علامة فارقة في عالم الموسيقى، لافتًا إلى أن مجلس النقابة برئاسة مصطفى كامل يتحمل كل تكاليف الجنازة والعزاء، حيث جرى حجز مسجد الحامدية الشاذلية غدا الأحد لتلقي العزاء في الفنان الراحل.

القيادات بمحافظة الشرقية تساعد في إنهاء إجراءات خروج الجثمان

وأضاف عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة «TeN» إلى أن كل القيادات بمحافظة الشرقية لن تتأخر في إنهاء إجراءات خروج جثمان الموسيقار الراحل وتشيعه لمثواه الأخير.