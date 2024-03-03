وظائف خالية للشباب في الجيزة 2024.. المؤهلات والشروط

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للطلبة والخريجين بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم بافلو برجر، الاثنين المقبل في العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

نوعية الوظائف الموجودة بالملتقى 2024

وحددت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024 بمطاعم بافلو برجر كالتالي «عضو فريق بفرع الهرم».

الشروط المطلوبة لوظائف الملتقى 2024

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف الملتقى كالتالي:

المؤهل: من المتوسط

السن حتى 35 سنة

مدة العمل: 9 ساعات

تأمين طبي واجتماعي

راتب + إضافي + حوافز

موقف من التجنيد

مدة العمل 9 ساعات

النوع: ذكور فقط ولا يقبل الطلبة

كيفية تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الخريجين الراغبين بالتقديم للتعيين في وظائف المطاعم، الحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوم الاثنين 4 من شهر مارس الجاري 2024، بدءا من العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

آلية التواصل مع المتقدمين

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»