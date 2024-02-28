مفاجآت في أقوال الشاهد الوحيد بواقعة «فتاة الشروق»: قالت جملة واحدة ثم فقدت الوعي

تواصل الجهات المختصة التحقيق في واقعة فتاة الشروق، حبيبة الشماع، التي قفزت من سيارة أثناء سيرها على الطريق، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أنّ المجني عليها أُصيبت بنزيف ودخلت في غيبوبة منذ الواقعة الأربعاء الماضي وحتى الآن.

وكانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، كشفت ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، وتبيّن أنّه يعمل على سيارة ملاكي تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه من مكان الحادث على طريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بأحد أحياء الجيزة.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال الشاهد الوحيد في الواقعة ويدعى «عمرو»، الذي كشف ملابساتها قائلا: «الحقيقة وأنا ماشي على طريق مصر السويس، السواق اللي كنت معاه فجأة لقيته بيقول لي في بنت فتحت الباب بتاع العربية، بصيت لقيت في بنت لسه بتتحرك وبتتشقلب على الطريق، قلت له أقف بسرعة وروحت لها سألتها إيه اللي حصل قالت لي سواق أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية، مقالتش غير كدا».

وأضاف قائلا: «المجني عليها كانت حالتها صعبة جدا، بعدها مكانتش قادرة تتحرك، شيلتها من جنب الطريق وراحت قايلة عايزة تليفوني فتحته ومقدرتش تتصل، وقالت عايزة أرجع مش قادرة أقف، وفي بنوتة من مدينتي فتحت باب العربية ودخلنا البنت العربية واتصلنا بصحابها وقولنا لهم دي عملت حادثة وطلبنا الإسعاف، وبدأت تدخل في نوبة تشنج، عملت الإجراءات اللازمة علشان تقدر تتنفس لقيت راسها كلها دم واتحركنا على المستشفى».

وكان قاضي المعارضات، جدد حبس السائق المشتبه فيه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.