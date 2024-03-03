أوراق استراداد جدية حجز سكن مصر وجنة بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز المنصورة الجديدة، عن الأوراق المطلوبة لاسترداد جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ، بعد عقد القرعة العلنية لحجز وحدات مشروع سكن مصر وجنة، خلال الأسبوع الماضي في استاد المنصورة على مدار 3 أيام.

استرداد جدية حجز جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

وأشار جهاز المنصورة الجديدة، إلى أنه توجد عدة أوراق مطلوبة من أجل استرداد جدية حجز مشروعي سكن مصر أو سكن جنة بالمنصورة الجديدة كالآتي:

- خطاب من أي بنك برقم الحساب الشخصي للمتقدم، لاسترداد مبلغ جدية الحجز مرفق به رقم «IBAN».

- أصل إيصال سداد جدية الحجز أو أصل التحويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة حضوره بنفسه.

- في حالة الوكالة: أصل التوكيل للاطلاع+ صورة من التوكيل+ صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل، توكيل خاص فقط.

وأشار جهاز المنصورة الجديدة، إلى أنه يتم تحويل جدية الحجز على رقم الحساب الوارد بالطلب باسم مسدد الجدية طبقاً لخطاب المتقدم بالطلب، ويتم تقديم الطلب بالمركز التكنولوجي بالجهاز، ويمكن تحميل نموذج توكيل استرداد من هنا.