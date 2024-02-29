مفاجأة سارة قبل شهر رمضان.. سعر طن الفاصوليا ينخفض 25 ألف جنيه

كشفت الغرفة التجارية عن تراجع سعر طن الفاصوليا البيضاء نحو 25 ألف جنيه، اليوم الخميس 29-2-2024، إذ سجل سعر الطن نحو 65 ألف جنيه، مقارنة بما بالأسبوع الماضي، حيث سجَّل نحو 90 ألف جنيه.

أسباب تراجع طن الفاصوليا 25 ألف جنيه

وتحدث نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن تراجع سعر الفاصوليا البيضاء بقوله إن هذا بسبب تفعيل الرقابة من قبل أجهزة الدولة لمنع عملية احتكار السلع، خاصة الغذائية، متوقعًا مزيدًا من الهبوط لعدد من السلع الغذائية بسبب ضرب أجهزة الدولة للمحتكرين للسلع الذين يرغبون في تحقيق مكاسب كبيرة بسبب عملية الاحتكار غير القانونية.

وأضاف أبو صدام، في حديثه لـ«الوطن»، أن محصول الفاصوليا البيضاء من الوجبات الأساسية التي يحرص كثير من المواطنين على تناولها، مشيرًا إلى قرب موسم حصاد الفاصوليا وهو بعد شهرين أي في مايو المقبل، وأن هذا الموسم سوف يساهم في مزيد من التراجع في السعر ويُعد هذا بشرى سارة للمواطنين.

معلومات عن محصول الفاصوليا

تنشر «الوطن» معلومات عن محصول الفاصوليا بحسب نقيب الفلاحين وهي كالتالي:

- تزرع في عروتين عروة صيفي في شهري فبراير ومارس وتحصد في شهر مايو.

- عروة خريفية تزرع في أغسطس وسبتمبر وتحصد في نوفمبر.

- تحصد الفاصوليا أما خضراء بعد 55 يوما أو جافة بعد 90 يوما.

- يمكن زراعتها تحت الأغطية البلاستيكية في شهري أكتوبر ونوفمبر.

- من أنواعها نبراسكا وجيزة 3 وبرونكو.

- مصر تزرع نحو 70 ألف فدان ونصدر أكثر من 12 ألف طن كل عام.

- ينتج فدان الفاصوليا نحو 4 أطنان قرون خضراء ونحو طن فاصوليا في حالة حصادها ناشفة.

- الفاصوليا من البقوليات الحساسة وأكثر المحاصيل إصابة بالأمراض الفطرية.

- يُفضل عدم زراعة محصول الفاصوليا الجديد مكان الفاصوليا، إلا بعد 3 سنوات على الأقل للوقاية من الأمراض الفطرية.