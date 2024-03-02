«الداخلية»: ضبط 35 قضية اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
12:43 م | السبت 02 مارس 2024
ضبط تجار العملات الأجنبية
أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 35 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.