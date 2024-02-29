شريف سلامة عن كامل العدد: الجزء الجديد يشهد تطورا كبيرا في الأحداث

قال الفنان شريف سلامة إنه لم يتردد لحظة في الموافقة على تقديم جزء جديد من المسلسل، بسبب حبه لشخصية «أحمد مختار»، التي يقدمها ضمن الأحداث، متابعا: «أنا أحب هذا العمل بأبطاله وكواليسه، وله معزة خاصة في قلبي، وأحب شخصية أحمد، وأجد أنه يشبهني في حبي للعائلة، بالإضافة إلى كونه شخص طيب وواضح، ويواجه مشاكله ويحلها في أسرع وقت».

شريف سلامة يوضح كواليس الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

أضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»: «الجزء الجديد يشهد تطورا كبيرا في الأحداث مع دخول الأبناء في مراحلة عمرية أكبر تتغير معها مشاكلهم واهتمامتهم، وأتوقع أن يحظى الجزء الجديد بنسبة بنجاح أعلى من الجزء الأول، فالأحداث مست قطاع كبير من المشاهدين لكونها أحداث واقعية تحدث في العديد من البيوت، وأنا أفضل هذا النوع من الدراما الذى يمس الناس ويقدم لهم شيء حقيقي يعيشونه».

وأشاد «سلامة» بالمجهود الكبير الذي بذله المخرج خالد الحلفاوي مع الأطفال المشاركين في المسلسل، موضحا: «كان يخرج معهم حتى يندمجوا داخل الأحداث وتخرج القصة بشكل جيد على الشاشة يكون أقرب إلى الواقعية دون أي افتعال».