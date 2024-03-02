2674 فرصة عمل شاغرة في 32 شركة خاصة بـ10 محافظات.. رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل، عن توافر 2674 فُرصة عمل في 32 شركة خاصة بـ10 مُحافظات، ووجه الوزير حسن شحاتة المُديريات المختلفة بتحري المصداقية والمُتابعة حتى استلام المواطنين للعمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه لمن سيحصل على الوظائف المعلن عنها.

وتلقت وزارة العمل طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لذوي الهمم، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

كيفية التقدم لفرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل خلال شهر مارس الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل مع أرقام الشركات التي تطلب شغل وظائف بها.

كما يمكن التقديم على الوظائف، من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الضغط هنا.

وتتوافر فرص العمل في 10 محافظات، هي القاهرة، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، وسوهاج، وأسيوط، وبورسعيد، والبحر الأحمر.

التخصصات المطلوبة

وتطلب الشركات تخصصات مشرف فريق وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم ، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، وشئون عاملين، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وموظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة.