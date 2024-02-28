وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات البناء في جزيرة الوراق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق، وعددها 20 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة دون ترخيص.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة بـ6 مدن جديدة؛ شملت: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، مجددا التأكيد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.

وطالب وزير الإسكان، أصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص حفاظا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تمت إزالة أعمال بناء مخالفة بالشروع في زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية القانونية بالقطعة رقم 204 الياسمين 5 بالتجمع الأول، وتم التحفظ على المواد المستخدمة، وكذا مهمات البناء، وذلك في إطار الحرص على التصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات بالمدينة.

وأضاف الغيطي، أنه تم إزالة شدة خشبية للشروع في بناء دور مخالف بالقطعة 51 كومباوند الزهوة بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم 182 أندلس وإنزال الحوائط والجدران بالقطعة رقم 3 بحي جاردنيا بالتجمع الثالث.

تنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية

وفي دمياط الجديدة، صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، والجهات ذات الصلة، شنت حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشمييع لعيادات طبية لإدارتها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية بنطاق الحي الثاني، والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية دون ترخيص، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.

وأضاف رئيس جهاز دمياط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لتقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحي الثاني، وكذلك غلق وتشميع محال تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.

97 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات

وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تواصل الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق للتصدي لأي مخالفات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 97 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بمجاورات بالحي الأول، كما تم رفع إشغالات المحال المخالفة أمام القطع، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة، والمرور على منطقة الأردنية، ومنطقة صيدناوي والطرق الرئيسية بأحياء المدينة.

وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حمله مُكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 4 مواقع تشوينات مخالفة لبيع مواد البناء، وذلك فور رصدها بقطع الأراضى الشاغرة بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحي الأول.

وأشار المهندس علي سعد، إلى أن لجنة إزالة المباني المخالفة، تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الأول، وذلك لقيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويلها لوحدة سكنية، وتمثلت الإزالة في هدم السقف الخرساني المنفذ خارج النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.