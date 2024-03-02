زيادة جديدة في المعاشات لتلك الفئات.. اعرف المستفيدين| عاجل

ينتظر ملايين من المواطنين أعضاء النقابات المهنية المختلفة، زيادات جديدة في المعاشات، تطبق خلال الأيام المقبلة في بعض النقابات، والبعض الآخر خلال أشهر قليلة في إطار دور النقابات في تقديم الدعم لأعضائها، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تأثر بها كثير من المواطنين.

زيادة معاشات النقابات

- قررت نقابة المهندسين، زيادة المعاشات لأعضائها بقيمة 250 جنيها تطبق بداية من شهر مايو 2024 ليصبح 1600 جنيه، بدلًا من 1350جنيها.

- كما ينتظر أعضاء نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، زيادة المعاش لـ1500 جنيه تصرف كل 3 شهور، وتطبق بداية من أغسطس المقبل، وذلك بعد إعلان مجلس اتحاد المهن الطبية موافقته على هذه الزيادة.

- أعلنت نقابة المحامين الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات من الفئات المستحقة للمعاشات بنسبة 5% طبقت منذ 1 يناير 2024 وتستمر حتى موعد الزيادة الدورية الجديدة.

- أعلنت نقابة المعلمين أنه تم زيادة 5 آلاف جنيه في القيمة المالية للميزة التأمينية التي يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد أو المعاش من صندوق الزمالة لـ42 ألف جنيه، وذلك عن آخر زيادة تم إقرارها العام الماضي.

دعم أعضاء النقابات

وتأتي هذه الزيادات بخلاف زيادة المعاشات التي أقرتها الدولة المصرية للعاملين في الحكومة بنسبة 15% تم صرفها بداية من هذا الشهر، ليحصل بذلك العاملين في الحكومة وأعضء هذه النقابات على الزيادة الخاصة بهم والزيادة التي أقرتها الدولة.

كما أن الزيادة التي تقوم بها كل نقابة في إطار توجيهات الدولة المصرية لتقديم الدعم الكامل للمواطنين من مختلف المهن والقطاعات المصرية، على ان تكون هذه الزيادات من ميزانية كل نقابة بمفردها، وتحدد النقابة آلية الصرف وموعد التطبيق ومقدار الزيادة الخاصة بها.