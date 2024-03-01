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«المهندسين» توافق على زيادة المعاشات 250 جنيها.. اعرف موعد التطبيق

كتب:

سهيلة هاني
04:05 م | الجمعة 01 مارس 2024
أموال _ أرشيفية

أموال _ أرشيفية

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية، على اعتماد ميزانية 2023 و2022، إلى جانب الموازنة التقديرية للعام الجاري 2024، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2023، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشف «ناصر»، خلال الجمعية العمومية، عن تحقيق فائض بنحو مليار و13 مليون جنيه.

زيادة معاشات المهندسين

كما وافقت الجمعية العمومية، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم على عدد من القرارات أبرزها زيادة معاشات المهندسين:

زيادة المعاشات 250 جنيهًا، بدءًا من شهر مايو 2024 ليصبح 1600 جنيه، بدلًا من 1350 جنيه.

- الموافقة على اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية.

- عَقْد جمعية عمومية غير عادية بعد 4 شهور لمناقشة مقترحات هيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى لإدارة أصول النقابة واستغلالها الاستغلال الأمثل، ومناقشة كافة آراء ومقترحات ورؤى المهندسين؛ لتحقيق أفضل فائدة من استثمارات النقابة.

كما كشف المهندس الاستشاري، خلال الجمعية العمومية العادية، عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بنحو مليار و13 مليون جنيه.

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