موعد انتهاء التقديم في تعيينات النقل النهري.. الأوراق والشروط المطلوبة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف خالية في الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عبارة عن 24 وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و4 في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث، على ألا يزيد السن للمتقدمين عن 35 عاما، في تاريخ نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة لوظائف النقل النهري

وحدد الإعلان الأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف، ومن أبرزها:

- صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي من الوجهين.

- المؤهل الدراسي.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة العامة للنقل النهري.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين بالنسبة لوظيفة مهندس بناء سفن ثالث.

- الموقف من الخدمة العسكري، والخدمة العامة للإناث إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة، في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

وشدد الإعلان على عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

كما يلتزم المتقدم لإعلان الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- «بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري»، علماً بأنه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز.

آخر موعد لوظائف النقل النهري:

وأوضح الجهاز المركزي للتقديم والإدارة أن التقديم متاح من 16 فبراير إلى 16 مارس 2024.