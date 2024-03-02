باق ساعات محدودة.. آخر موعد لغلق باب التحويلات المدرسية في القاهرة

أكدت محافظة القاهرة أن باب التحويلات المدرسية للطلاب بين الإدارات التعليمية بالعاصمة ومن المحافظات مستمر حتى الاثنين 4 مارس الجاري، ولن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وعلى أولياء الأمور الإسراع في تقديم طلبات التحويل بشكل إلكتروني على موقع المحافظة من هنا.

ضوابط التحويلات المدرسية

وأوضحت أنه غير مسموح التقديم للتحويل مرتين، وأي تعديلات على طلب التحويل يتم التوجه إلى الإدارة التعليمية المطلوب التحويل إليها، وكُل البيانات المُسجلة في طلب التحويل تكون على مسؤولية ولي الأمر، ومُتابعة نتيجة التحويل تكون على مسؤولية ولي الأمر لمعرفة النتيجة سواء قبول الطلب لاستكمال الإجراءات النهائية أو عدم القبول.

وشددت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم، على أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط لمراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المُتميزة لغات من رياض الأطفال حتى الثانوي العام، أما التحويل الورقي قاصر فقط على التعليم الخاص والتعليم الفني.

إجراءات التحويل

وأشارت إلى أن إجراءات التحويل تتم خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة وتكون الأولوية داخل مدارس الإدارة للأخوة والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات بالقاهرة.