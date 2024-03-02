انخفاض في إيرادات الأفلام المصرية آخر 24 ساعة.. الحريفة يحتفظ بالصدارة

انخفضت إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث حققت الأفلام الـ12 إيرادات بلغت مليون و890 ألف جنيه عن أمس الجمعة في السينمات، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم الحريفة في الصدارة

ويستمر فيلم الحريفة في صدارة شباك الإيرادات محققا بمفرده إيرادات بلغت 826 ألف جنيه، وفي المركز الثاني فيلم رحلة 404 بطولة الفنانة منى زكي والذي حقق إيرادات بلغت 465 ألف جنيه، ويليه في المركز الثالث فيلم أبو نسب بـ 270 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم الإسكندراني سوى 119 ألف جنيه.

فيلم شماريخ في المركز الأخير بقائمة الإيرادات

في المركز الخامس بقائمة إيرادات الأفلام المصرية جاء فيلم أنف وثلاث عيون محقق 73 ألف جنيه، بينما حقق فيلم التجربة المكسيكية بـ62 ألف جنيه، يليه فيلم عصابة عظيمة، وفي المركز الثامن فيلم السيستم بـ 24 ألف جنيه، يليه فيلم درويلة الذي حقق 8 آلاف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز العاشر وقت إضافي الذي حقق 7 آلاف جنيه، يليه فيلم عادل مش عادل محققا 1606 جنيهات أما في المركز الأخير فيلم شماريخ بـ1547 جنيها.