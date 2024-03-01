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دراما المتحدة

إيرادات فيلم الحريفة تقترب من 70 مليون جنيه في دور العرض

كتب:

هبة أمين
12:13 م | الجمعة 01 مارس 2024
نور النبوي فيلم الحريفة

نور النبوي فيلم الحريفة

اقترب فيلم الحريفة الذي يؤدي بطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، من 70 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر، بعد مرور أكثر من 8 أسابيع على عرضه في السينما، إذ تجاوزت إيراداته حتى الآن نحو 69 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال الحريفة

ونجح فيلم الحريفة، على مدار أسابيع عرضه في الحفاظ على تصدر المراكز الأولى في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وحقق أمس نحو 597 ألف و345 جنيها.

جاء ذلك على رأس قائمة المشاركين في بطولة فيلم الحريفة كل من نور خالد النبوي، أحمد غزي، خالد الذهبي، سليم الترك، محمد عبدالرحمن، نور إيهاب، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، بيومي فؤاد، فراس سعيد، ولأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، إخراج رؤو السيد.

القصة

تدور القصة في إطار كوميديا اجتماعية، من هلال مدرسة ثانوي في منطقة شعبية، يأتي إليها طالبا جديدا من عائلة ثرية بعد ضياع أمواله وممتلكاته، ومع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي تندلع بينهم مناوشات، ولكن تجمعهما هواية رياضة كرة القدم.

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بقلم هبة أمين