«لما أبوك يتلكك لأمك».. الفنان أحمد حلمي يمازح جمهوره بفيديو كوميدي

يحرص الفنان أحمد حلمي على مشاركة جمهوره، محطات نجاحه ولحظاته السعيدة رفقة زوجته الفنانة منى زكي وأصدقائه، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ينشر من آن لآخر، فيديوهات كوميدية طريفة، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب متابعيه.

حوار تمثيلي بين أب وابنه

وخلال الساعات الماضية، نشر الفنان أحمد حلمي فيديو كوميدي طريف، على موقع موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، انقسمت فيه الشاشة إلى جزأين، إذ أدى حوارًا تمثيليًا بين أب وأبنه جسد خلاله الشخصيتين، تحت عنوان: «لما أبوك يتلكك هيعمل إيه؟».

بدأ المشهد، بكحة الأب الشديدة، ثم دار حوار تخيلي كالآتي: «بتكح ليه يا بابا؟.. مش عارف يا بني والله.. طب خد بالك من صحتك الجو برد الأيام دي.. ما أنا متقل.. بس أنت برضو أحيانًا بتاخد دش وبتخرج في الهوا.. هي أمك قالت لك؟.. قالت ليا آه ومتتخانقش معاها.. الست دي مش عارف أعمل معاها إيه؟.. ماتعملش معاها حاجة هي خايفة عليك.. بس مش بالطريقة دي.. لا طبعا هي خايفة عليك بقالها 20 سنة.. 20 إيه يا بني إحنا بقالنا 65 سنة متجوزين بس مينفعش تقولك»، ثم ينادي الأب فجأة على الأم قائلًا: «ابتهال أنت طالق»، ليعود الحديث مرة آخر للابن: «إيه يا بابا اللي بتعمله ده؟» ليأتي رده: «أنت السبب».

إعجاب المتابعين بالفيديو

وانهالت تعليقات آلاف المتابعين للفنان أحمد حلمي، ليُعبروا عن إعجابهم بالمقطع التمثيلي، مشيدين بتغير نبرة الصوت وأسلوب الحديث السريع في أثناء تجسيده لشخصيتي الأب والابن، إذ علق أحدهم قائلًا: «صوت الضحكة ونبرة الصوت بيتغير في لحظة.. أحمد حلمي فناني المفضل»، وعلق آخر: «مهما كبرت يا أحمد هتفضل الوش البرئ والقلب الأبيض.. ربنا يحفظك يا طيب»، كما علق أحد المتابعين: «أيقونة الكوميديا بالنسبة ليا».