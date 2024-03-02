مواعيد عمل فروع بنك ناصر لصرف معاشات شهر مارس 2024

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، مواعيد فتح فروعه على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات لشهر مارس 2024، التي تُصرف بالزيادة الجديدة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، حيث تُقدر الزيادة بنسبة 15% للموظفين وأصحاب معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 11 مليون مواطن أي 5.2 ملايين أسرة والمقرر صرفه يوم 15 من شهر مارس الجاري.

بدء صرف المعاشات اليوم

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي في تقرير له، أنه بدأ صرف المعاشات من اليوم السبت وفتح أبواب الفروع من الساعة 8:30 صباحا لاستقبال العملاء لصرف المعاشات، مضيفا أن عدد فروعه 104 أفرع على مستوى الجمهورية، تخدم مختلف فئات المجتمع خاصة وأن البنك يهتم بالشق الاجتماعي كونه بنك الفقراء أو بنك لكل المصريين.

وأشار بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه ضمن دوره الاجتماعي، تقديم منتجات مالية وخدمات اجتماعية وإتاحة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين من هذه التمويلات وتحفيز العملاء على الدخول إل سوق العمل وتحقيق الشمول المالي لهذه المشروعات، مؤكداً أنه اهتم اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة مستورة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي.

تمويل 27 ألف مستفيدة بـ560 مليون جنيه

وأوضح أنه نجح في تقديم تمويل لأكثر من 27 ألف مستفيدة، بإجمالي قيمة 560 مليون جنيه، مؤكداً أن تمويل مستورة يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا ويعتبر تمويل «مستورة» أحد المحاور التي ينفذها البنك لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.