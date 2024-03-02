وظائف شاغرة للمهندسين في المحافظات برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة العمل، توفير وإتاحة عدد كبير من الوظائف للمهندسين في مختلف التخصصات في المحافظات، برواتب مجزية في أكثر من 10 شركات خاصة ضمن نشرة الوظائف النصف شهرية الخاصة بالوزارة.

وظائف بالمحافظات للمهندسين

وأشارت وزارة العمل إلى أنه جرى إتاحة عدد كبير من الفرص للمهندسين في نشرة الوظائف ضمن 2674 فُرصة عمل في 32 شركة خاصة بـ10 مُحافظات، ويتم التأكد من المصداقية والمتابعة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت وزارة العمل، أنه جرى توفير الفرص للمهندسين كالآتي:

- في محافظة القاهرة مطلوب 2 مهندس كهرباء وميكاترونكس على أن يلتزم المتقدم بالشروط وهي:

- السن من 30 إلى 45 عاما.

- المؤهل عالي.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ضواغط الهواء.

ويجرى تحديد الراتب حسب المقابلة

- محافظة القليوبية مطلوب:

- مهندس جودة ويتطلب أن يكون المؤهل عالي وخبرة 3 سنوات على الأقل والسن بين 30 و34 عاما، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة.

- مهندس زراعة برواتب تبدأ من 3500 حتى 4000 جنيه ويكون حاصل على مؤهل عالي وخبرة بين 2 لـ5 سنوات.

- محافظة القاهرة 3 مهندس إنتاج.

- مهندس اوتوميشن

توفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات

وأشارت وزارة العمل إلى أن الوظائف تضم نسبة من العمل لذوي الاحتياجات الخاصة برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، مع وجود التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم في وظائف المهندسين بالمحافظات

وأشارت إلى أنه يجرى التقديم في الوظائف عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.