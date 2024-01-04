9 معلومات عن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص بالمحافظات.. اعرفها

تعلن مديريات العمل بكل محافظة في مطلع كل شهر ميلادي وفي منتصفه نشرة توظيف بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، مع توضيح طرق التقديم للوظائف الخالية والأوراق المطلوبة والتخصصات والمميزات التى توفرها الوظائف للشباب، وشروط كل فرصة عمل.

وتنشر «الوطن» لمتابعيها عبر السطور التالية كل ما يريد الشباب معرفتة حول الوظائف الخالية التي تعلن عنها مديريات العمل.

متى تعلن مديريات العمل بالمحافظات؟

تعلن مديريات العمل عن الوظائف الخالية مرتين شهريا عبر نشرة توظيف تضم فرص العمل بالقطاع الخاص.

طرق التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات

يتم التقديم لفرص العمل بالمحافظات عبر تقديم الأوراق وطلب العمل عبر مديريات العمل بالمحافظات ورقيا بحافظة أوراق بمواعيد العمل.

التخصصات المعلن عنها بالوظائف الخالية

تتضمن فرص العمل في مديريات العمل عدة تخصصات، منها: مدرسين رياض أطفال، وأطباء بيطريين، وجليسات أطفال، وأخصائيي تمويل، ومسؤولي موارد بشرية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، وأطباء وموظفين استقبال، وفنيين في جميع التخصصات، وعمال خياطة في جميع الأقسام، وسائقين، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

رواتب فرص العمل

جميع رواتب فرص العمل جميعها وفقا للحد الأدنى للأجور المعلن عنها

نسبة وظائف ذوي الهمم بالمحافظات

تضم الوظائف الخالية بمديرية العمل نسبة 5% لذوى الهمم بالمحافظات

الفئات المستهدفة بالوظائف الخالية

الشباب من الجنسين بمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل أصحاب الخبرة وبدون خبرة، بمختلف المهن.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية للمحافظات

السيرة الذاتية وطلب توظيف موضح به أسم الوظيفة ووسيلة تواصل وصورة المؤهل وصورة البطاقة الشخصية، وفيش وتشبية وصور شهادات الخبرة.

موعد التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات

يتم التقديم على الوظائف الخالية من فور الإعلان عنها، من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا لمدة أسبوعين لحين صدور النشرة التالية.

مميزات الوظائف الخالية بمديريات العمل بالمحافظات

توفر مديريات العمل بالمحافظات وظائف خالية للشباب من الجنسين الذكور والإناث بعدة مزايا بفرص العمل منها: تأمين طبي، وبدلات نقل، وسكن، وتأمين اجتماعي، وزيادات سنوية، وبدل وجبة.