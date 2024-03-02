أيمن الجميل: مشروع الشراكة في رأس الحكمة بداية لحصد عوائد التنمية الشاملة خلال 10 سنوات وجذب الاستثمارات الخارجية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مشروع الشراكة الاستثمارية التنموية لمنطقة رأس الحكمة يمثل الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القوية التى أقامتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المنطقة الغربية ، لتتحول من أكبر منطقة لحقول الألغام فى العالم إلى منطقة قابلة للتنمية المستدامة والتوسع العمرانى وإقامة المجتمعات الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن مشروعات التنمية الشاملة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى طول مصر وعرضها ومن ضمنها المنطقة الغربية ، بدأت تجتذب الاستثمارات المناسبة والمتوقع أن تكون المنطقة الغربية وسواحل البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أكثر مناطق الجذب الاستثمارى فى المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع الشراكة الاستثمارية التنموية فى منطقة رأس الحكمة قادر على جذب استثمارات جديدة متوقعة خلال السنوات القليلة المقبلة تزيد على 150 مليار دولار، وهو ما يعني توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة وتصاعد العمليات العسكرية فى البحر الأحمر.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الخطوات السريعة التنفيذية لمشروع الشراكة فى رأس الحكمة انعكس بقوة على السوق المصرى من ناحية انهيار السوق السوداء للدولار وتراجع المضاربات على الذهب وكذلك على عدد من السلع الأساسية ، بالإضافة إلى ما تحققه الشراكة من دعم قدرة الدولة المصرية على توفير التمويلات للإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج فى الجمارك مما يؤدى إلى زيادة المعروض و خفض أسعار السلع فى السوق خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن حصول مصرعلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة إماراتية قيمتها 5 مليارات أخرى تم التنازل عنها، وتجري إجراءات تحويلها للجنيه المصري حاليا، يعنى أن الدين العام للدولة انخفض بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مشروع الشراكة الاستثمارية التنموية فى منطقة رأس الحكمة، يستطيع توفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة داخل مدينة رأس الحكمة سواء في قطاعات البنية التحتية أو في الإنشاءات أو المطورين العقاريين الذين سيتوجهون لهذه المنطقة للاستفادة من مقوماتها ولأنها ستكون وجهة السياحة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى أن المشروع سيحقق انتعاشة كبيرة فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المرتبطة بالإنشاءات وغيرها من الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات هذا المشروع في مراحله المختلفة بدءًا من المراحل الإنشائية وحتى مراحل التشطيبات النهائية، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.