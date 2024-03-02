3 أسباب وراء انخفاض سعر الذهب في مصر رغم ارتفاعه عالميا.. تشتري ولا تبيع؟

انخفاض كبير تشهده أسعار الذهب في مصر خلال تلك الآونة الأخيرة، إذ سجل عيار 21 أمس 3000 جنيه في الأسواق لينخفض في الأسواق عصر اليوم إلى 2870 جنيها، وهو الأمر الذي يعكس كم التراجع في سعر الذهب داخل الأسواق المصرية وعلى النقيض ترتفع أسعار الذهب عالميا، فما السبب وراء ذلك؟.

وكشف حسن عبد الكريم، عضو شعبة تجار المجوهرات والمصوغات في عروس البحر، عن 3 أسباب وراء انخفاض سعر الذهب في مصر رغم ارتفاعه عالميا.

أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر

وأرجع عضو الشعبة أسباب انخفاض سعر الذهب في مصر بينما ارتفع عالميا بمقدار 1.72% للتالي:

- تراجع سعر الدولار.

- السعر في مصر يتحكم به العرض والطلب.

- اتجاه المواطنين للاستثمار في أوجه أخرى غير الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم، انخفاضا كبيرا بأسواق الإسكندرية، تمثل في انخفاضات متتالية مع كل تحديث للأسعار لتسجل اليوم أسعار الذهب الآتي:

انخفض سعر الذهب اليوم في السوق ليصل إلى مبلغ 2870 جنيها لجرام 21 وما يسمى بالذهب العربي.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وأوضح أن سعر الذهب اليوم للجرام 18 أو ما يسمى «الذهب الأفرنجي» سجل في السوق 2460 جنيها للجرام الواحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 22960 جنيها دون المصنعية.

تشتري ولا تبيع الذهب؟

وكانت النصيحة حول البيع والشراء هو الإبقاء على الذهب في ذلك التوقيت وعدم البيع إلا في احتياج السيولة، مشيرا إلى أنه أفضل توقيت لشراء الذهب حاليا.