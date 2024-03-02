وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن إتاحة أكثر من 300 فرصة عمل لأفراد أمن في مختلف المحافظات والشركات الخاصة برواتب مجزية تبدأ من 3500 جنيه في نشرة الوزارة النصف شهرية.

التقديم على وظائف فرد أمن بالمحافظات

وأشارت وزارة العمل أنه يمكن التقديم لتلك الوظائف الشاغرة عن طريق الآتي:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر

- مديريات العمل بالمحافظات

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تفاصيل أكثر من 300 وظيفة فرد أمن بالمحافظات

وأضافت أنه تم توفير أكثر من وظيفة بفرد الأمن في المحافظات كالآتي:

- عدد 75 فرد أمن مؤهل متوسط أو ابتدائي وخبرة سنة والسن من بين 18 سنة إلى 55 سنة والرواتب تبدأ من 5000 جنيه.

- 20 فرد أمن استقبال بمؤهل متوسط أو ابتدائي وخبرة سنة، والسن من بين 18 سنة إلى 55 سنة والرواتب تبدأ من 5000 جنيه.

- 2 فرد أمن لمؤهل متوسط والسن من 25 سنة إلى 30 سنة براتب 3500 جنيه.

- 200 فرد أمن بمؤهل متوسط أو عال لسن 20 إلى 48 ستة والعمل لمدة 12 ساعة في مختلف الأماكن منها:

- أكتوبر لرواتب 4000 جنيه ووجود إقامة ومواصلات داخلية

- الساحل الشمالي 3 وجبات وإقامة ومواصلات

- العين السخنة بـ4500 جنيه وإقامة

- في وسط البلد برواتب 3500 جنيه

- كمبوند بالتجمع الخامس بـ3900 إقامة ومواصلات حديثة.

- 100 أمن إداري في شركة بترول بمدينة نصر في عباس العقاد بمرتبات 4750 جنيه و4 ايام إجازة ومكافأة ووجبة.

- 20 مشرف أمن في شركة بترول بمدينة نصر

- 50 مشرف أمن إداري في مخازن ببنها برواتب 6000 جنيه و4 أيام إجازة و8 ساعات عمل فقط