9 نصائح للتوفير في مصروف البيت خلال شهر رمضان.. «ظبطي ميزانيتك» 

أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن حلول شهر رمضان الكريم، وعلى الرغم من روحانيته وتجميعه للأسر على مائدة إفطار واحدة، إلا أنه يزداد خلاله الاستهلاك بسبب العزائم والإفطار الجماعي، ومتطلبات وجبتي الإفطار والسحور والياميش والحلويات، وبسبب تلك الطقوس، لا تستطيعِ ربات المنازل، السيطرة على المصروف الشهري وتدبير احتياجات أسرتها، لذا خلال السطور التالية، تقدم «الوطن» نصائح ذهبية للتخطيط المسبق من أجل الحفاظ على المصروف خلال الشهر الكريم، وفق سامية عبد المطلب، خبيرة الاقتصاد المنزلي.

9 نصائح للتوفير في مصروف البيت

1- من الأفضل أنّ تتبعي طريقة ممنهجة لتنظيم الميزانية في شهر رمضان، وكتابة احتياجاتك بالورقة والقلم.

2- اخرجي من الميزانية المبالغ الثابتة التي تُدفع في الفواتير والجمعيات، واحسبي أسعار المستلزمات الضرورية.

3- حددي المستلزمات الضرورية كاملة دون زيادة أو نقصان، وابحثي عن الأماكن التي تبيعها بسعر أقل وتوجهي إليها حتى تتمكني من التوفير، أو الذهاب إلى الجمعيات الاستهلاكية.

4- يجب عليكِ وضع ميزانية أخرى جانبية لأي طوارئ أو عند الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات.

5- ضعي خطة رمضانية وفق المشتريات الخاصة بالشهر، مع إنشاء قائمة مفصلة بالبقالة والملابس والترفيه، ثم خصصي ميزانية أسبوعية لهذه العناصر.

6- كل يوم حددي كمية الطعام حسب عدد أفراد أسرتك، واختاري وجبة مناسبة للجميع.

استبدلي المنتجات الغالية واستغني عن الرفاهيات

7- استبدلي المنتجات غالية التكلفة بأخرى أقل تكلفة، أو استغني عنها إنّ أمكن، وحاولي إيجاد بدائل للمنتجات الغذائية.

8- استغني عن الرفاهيات التي لن تؤثر عليكِ بشكل عام، بسلع أقل وأكثر توفيرًا.

9- قللي من طلب وجبات الإفطار في شهر رمضان من المطاعم، وليس من الداعي أنّ تزداد العزائم خلال الشهر، ويمكنكِ دعوة الأقارب وعمل عزومة واحدة وفق مصروفك الشهري.