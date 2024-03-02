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افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 في ميت عاصم ببنها.. تخفيضات تصل لـ35%

كتب:

حسن صالح
01:30 م | السبت 02 مارس 2024
معرض أهلا رمضان 2024 بنها

معرض أهلا رمضان 2024 بنها

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أسعار السلع الغذائية التي تم الإعلان عنها في معارض أهلا رمضان بالمحافظة، بينها معرض أهلا رمضان 2024 على الطريق الزراعي بمنطقة ميت عاصم في بنها، تحت رقابة دورية للتأكيد على عدم التلاعب بها أو زيادتها دون الرجوع للمحافظة أو مديرية التموين. 

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة ميت عاصم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة بنها، لخدمة المواطنين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024 في بنها

وأجرى المحافظ جولة تفقد خلالها محتويات معرض أهلا رمضان 2024 بمنطقة ميت عاصم، كما ناقش الأسعار الخاصة بالسلع المعروضة مع الشركات العارضة، واستمع لآراء المواطنين حول تلك الأسعار، حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار من 15 إلى 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.

وناشد المحافظ، المواطنين بالحصول على متطلباتهم الضرورية فقط وعدم التزاحم داخل المعرض والحصول على الكميات اللازمة للاحتياجات الفعلية للأسر وعدم المبالغة في الحصول على كميات كبيرة منها، مؤكدا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة داخل المعارض على مستوى المحافظة، والضخ مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024

بدوره قال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن معرض أهلا رمضان 2024 في منطقة ميت عاصم على الطريق الزراعي هو خامس المعارض التي تم افتتاحها على مستوى المحافظة منذ انطلاق تلك المعارض وحتى الآن، موضحا أن خطة المحافظة افتتاح 12 معرضا بمراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب افتتاح 5 معارض منها، وجار العمل تباعا لافتتاح باقي المعارض بمدن شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وشبين القناطر وكفر شكر وقها والخصوص.

وتابع وكيل الوزارة، أن جميع السلع الغذائية متوافرة وبكميات كبيرة داخل المعارض والتخفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، بالإضافة إلى انتشار الشوادر والمنافذ الخاصة بالسلع المدعمة والتموين ضمن مبادرات «كلنا واحد، وجمعيتي، والبقالين التموينية» وغيرها من المبادرات، حيث تضمنت الأسعار 27 جنيها لكيلو السكر، والأرز يبدأ من 28 جنيها للكيلو، والزيت من 70 جنيها للتر، واللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، والمكرونة عبوة الـ3 كيلو بسعر 80 جنيها.

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بقلم حسن صالح