أغرب 5 إطلالات في دراما رمضان 2024.. بينها أنف «الكبير» وشنب محمد شاهين

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي تحلو أوقاته مع مشاهدة التليفزيون، إذ تعد متابعة المسلسلات على مدار الشهر، عادة لا يخلو أي بيت مصري من فعلها، ويتنافس خلال موسم 2024، أعمال متنوعة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتُبث عبر شاشات قنواتها ومنصة «Watch it»، من أبرز ما لفت أنظار المتابعين، إطلالات الفنانين الغريبة في الإعلانات الترويجية لمسلسلاتهم.

أحمد مكي بأنف كبير

ظهر الفنان أحمد مكي في برومو مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، بأنف طويل يشبه الشخصية الكرتونية الشهيرة «بينوكيو»، التي يقدم فيها قيمًا أخلاقية ممزوجة بالكوميديا، بحسب ما اعتاد أنّ يقدمه عبر السبع أجزاء السابقة.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي 8، رحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، ومصطفى أبو سريع.

شنب محمد شاهين

للمرة الأولى، يظهر الفنان محمد شاهين بإطلالة الشارب الكبير، وهذا أبرز ما تميزت به إطلالته خلال مشاركته في مسلسل لحظة غضب، مفسرًا ذلك بكونه يجسد شخصية فريدة ومختلفة لرجل بلغ من العمر أرذله.

ومسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، وسارة عبد الرحمن، وناردين فرج، ومحمد عبد الرحمن.

لحية أحمد فتحي

روجّ الفنان أحمد فتحي لدوره في مسلسل جودر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ببوستر دعائي ظهر فيه بلحية غير مرتبة تصل إلى رقبته، مع ظهور ملامح الشر على وجهه.

ومسلسل جودر يجمع نخبة مميزة من الفنانين، إذ يضم ياسر جلال، ونور اللبنانية، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وهنادي مهنى، وياسمين الرئيس، وعددًا من الفنانين الآخرين.

ورود شعر ريهام حجاج

حرصت الفنانة ريهام حجاج خلال مشاركتها في مسلسل صدفة، على الظهور بشكل غير تقليدي ومخالف لما ظهرت به في أدوارها السابقة، لتظهر في سياق العمل الدرامي مجسدة شخصية صدفة التي ترتدي ثوب الفتاة الشعبية وزهور كبيرة الحجم في شعرها.

قصة شعر جريئة لسارة عبد الرحمن

غيرت الفنانة سارة عبد الرحمن من جلدها خلال مشاركتها في مسلسل لحظة غضب؛ إذ بينت أنّ شخصية فاطمة مختلفة تمامًا عن كل الأدوار السابقة التي نفذتها، وتؤدي دور الشخصية المهتمة بأعمال السحر، وتتميز إطلالتها بالشعر الشائك غير المرتب، ما يدل على الشر والغموض.