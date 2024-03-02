بـ10 جنيهات عشبة تخلصك من الإمساك في دقائق.. موجودة في كل مطبخ

الإمساك من أبرز المشكلات الصحية التي تصيب الكثيرين، بسبب قلة تناول الألياف الغذائية، وقلة شربهم للماء والسوائل، بالإضافة إلى قلة الحركة، وفي بعض الأحيان قد تكون الإصابة به مرتبطة بحالات مرضية أو علاجات معينة، الأمر الذي يسبب لهم ألمًا وشعورًا بعدم الراحة، فيحاولون بكل السبل البحث عن مشروبات علاجية طبيعية للتخلص منه.

عشبة بـ10 جنيهات تخلصك من الإمساك

يعد اليانسون من الأعشاب الموجودة داخل كل منزل، ويعرف بعناصره الغذائية، وفوائده الصحية العديدة، ويستخدمه البعض كمشروب أو إضافته على الأطعمة، دون معرفتهم بأهميته الكبيرة في علاج عدة أمراض يصاب بها البعض، مثل علاج الإمساك في دقائق معدودة، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن»، عشبة بـ10 جنيهات، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

- يعالج اليانسون حالات الإمساك المزمنة في دقائق معدودة وقليلة.

- اليانسون مفيد للقولون واضطرابات المعدة، وتعمل على التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي المختلفة.

- اليانسون هو عشبة طبيعية تساعد على استقرار الهضم وتحفيز الغدد الهضمية، ومحاربة الانتفاخات وتخفيف مشاكل المعدة المعوية، بسبب تأثيره على المضادة للتشنجات على الجهاز الهضمي.

- مشروب رائع لمرضى القولون العصبي.

- اليانسون يستعمل لعلاج مشاكل السعال ويعالج مشاكل الربو.

تحضير منقوع اليانسون بالطريقة التالية لعلاج الإمساك

- ضعي ملعقة صغيرة من اليانسون في كوب من الماء البارد، ويتم غليها ليخرج مستخلص العشبة منهما ويتم الاستفادة به، وضعي اليانسون على النار لثواني معدودة.

- يتم إطفاء النار ترك اليانسنون ليتم نقعه مره أخرى لدقائق، بعد مرور الوقت اللازم يمكن شرب كوب أو كوبين من اليانسون ليتم التخلص من الإمساك.