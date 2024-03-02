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بيت الزكاة: 500 جنيه إضافية للإعانة الشهرية لمستحقي الدعم بمناسبة رمضان

كتب:

محمد أيمن سالم
05:34 م | السبت 02 مارس 2024
 بيت الزكاة والصدقات

 بيت الزكاة والصدقات

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. 

صرف الإعانة الشهرية

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024م، عن بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر مارس 2024م، متضمِّنة منحة شهر رمضان، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف غدًا الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. 

بيت الزكاة والصدقات

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

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