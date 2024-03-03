الشيخ الشعراوي يكشف سر النعاس الطويل لأصحاب الكهف (فيديو)

سورة أهل الكهف من السور التي لها فضل ومكانة كبيرة في الإسلام والقرآن الكريم، خاصة أنها مليئة بالروحانيات والمعاني السامية، التي تبرز صبر أصحاب الكهف على القوم الطغاة، الذين حاولوا إجبارهم على الكفر بالله، ففروا إلى كهفهم ليختبئوا فيه.

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيف تحدث الشيخ الشعراوي عن هذه السورة، وقصة أصحاب الكهف.

ماذا قال الشعراوي عن قصة أهل الكهف

وقال الشيخ الشعراوي، في فيديو يتحدث خلاله عن قصة أهل الكهف، إنها تعلمنا أهمية التوكل على الله والاعتزاز بالإيمان في مواجهة التحديات والاضطهاد، بالإضافة إلى أهمية الصبر والاستمرارية في الطلب وراء الحق والعدل، حتى في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا أنهم مصدر للإلهام والتشجيع على التمسك بالقيم الإيمانية والصبر في وجه الصعاب والاضطهاد.

سر نعاس أهل الكهف الطويل

وفسر «الشعراوي» خلال حديثه عن قصة أهل الكهف، نعاسهم الطويل بأنه عمل إلهي، يعكس رعاية الله وحمايته لهم خلال فترة الاضطهاد التي كانوا يعيشونها، معتبرا أن النوم الطويل الذي أُرسل عليهم كان رحمة الله بهم، فقد كان ذلك يحميهم من الأذى والاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له من جهة ملوكهم الظالمين.

كما ربط الشيخ الشعراوي أثناء الحديث عن قصة أهل الكهف، هذا النوم الطويل بالإعجاز القرآني، وبقدرة الله على خلق المعجزات وتوفير الحماية لأوليائه والمؤمنين في اللحظات الصعبة، مؤكدا أن نعاس أهل الكهف يأظهر الرحمة الإلهية والعناية الخاصة التي يمن بها الله على عباده.