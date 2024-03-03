3 أماكن للخروج في شهر رمضان.. أجواء شعبية وتاريخية في انتظارك

شهر رمضان هو وقت يشعر فيه المسلمون بالبهجة والسعادة، لزيادة الروحانيات والأجواء غير المعتادة والسكينة التي تملأ القلوب، وهو الشهر الذي يجتمع فيه الأهل والأصدقاء سويا على الإفطار أو السحور والاستمتاع بحلويات رمضان، ويفضل الكثيرون التنزة خلال الشهر الكريم للعيش في الأجواء الرمضانية، وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» 3 أماكن للخروج في مصر للاستمتاع بشهر رمضان.

أجواء خان الخليلي

تعد منطقة خان الخليلي أهم الأماكن التاريخية في مصر، وهي من أكثر الأماكن التي تجذب الزوار، بسبب المباني الأثرية الموجودة به التي يعود للعصر الفاطمي، والمحلات التي تبيع المشغولات اليدوية وجميع الهدايا التذكارية المختلفة، ويوجد بها العديد من المطاعم والمقاهي التاريخية، تتميز بأجوائها الساهرة، وخاصةً خلال شهر رمضان.

نزهة في حديقة الأزهر

يمكنك التزهة في حديقة الأزهر، والقضاء وقت مثالي عائلي في شهر رمضان، إذ تقع في منطقة الدرب الأحمر، وهي ملئية بالأجواء الشعبية وتتميز بتواجد تصميمات على الطراز الاسلامي المعاصر، والتحول في شوارع الدرب الأحمر من أفضل النزهه التي يمكنك أن تفعلها في شهر ر مضان، كما يمكنك تناول وجبىة الإفطار داخل الحديقة ومشاهدة بانورامية للقاهرة التاريخية، بسبب موقعها فوق تلة مرتفعة، ومشاهدة المساجد والمآذن والقباب الاسلامية المتعددة والأضرحة الأثرية.

الإفطار والسحور في شارع المعز والحسين

يمكنك قضاء ليلة ساحرة ونزهة لا تنسى داخل شارع المعز والحسين، وذلك من خلال الصلاة داخل مسجد الحسين رضي الله عنه، والتنزهه داخل المحال التي تبيع التحف الأثرية والفنية، والجلوس في مطاعم ومقاهي تاريخية، والإفطار في أجواء رمضانية لا مثيل لها، وبعدها يمكنك الذهاب لشارع المعز لرؤية المساجد التاريخية والمباني الأثرية والتراث المصري القديم فيه، ولا شك أنك أينما جلست يمكنك روية الفن الاستماع له من خلال نغمات العود والأغاني المناسبة لقضاء سهرة رائعة، وتناول السحور في أجواء رائعة.