شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان 2024

حددت الوحدات المحلية شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في رمضان 2024 ضمن استعدادات الدولة لاستقبال الشهرالكريم للحفاظ على النظام ومنع أي إشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين ومنع أي زحام مع ضرورة الحصول على التصريح اللازم لها لأنه غير مسموح بإقامة أي سرادقات أو موائد دون ترخيص من الحي المختص.

شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن

من ضوابط وإجراءات إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان ، قيام صاحب الشأن سواء كان شخص أو جمعية بتقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها لإقامة مائدة الرحمن في شهر رمضان 2024، وعدم إقامة مائدة الإفطار أمام منشأة حكومية او في الميادين والشوارع الرئيسية كما يفضل تنظيم مائدة الرحمن في الملكيات الخاصة لمنع اي زحام أو مضايقات، والتشديد على إجراءات الوقاية والحماية المدنية، وفي حالة إقامة مائدة في دار مناسبات لابد من أخذ موافقة الجهة المختصة سواء كانت وزارة الأوقاف وخلافه.

الحفاظ على الطريق في شهر رمضان 2024

من شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن الابتعاد عن الطريق العام لمنع تعطل حركة المرور والحفاظ على نظافة المكان وازالة تراكمات القمامة اولا باول بالتعاون مع هيئة النظافة وعلى المختصين في الأحياء والمدن معاينة المواقع المحددة لإقامة الموائد وتقديم التسهيلات للراغبين في إقامة موائد الرحمن سواء جمعيات أو المجتمع المدني أو المواطنين.