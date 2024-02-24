«الأوقاف» تحتفل بليلة النصف من شعبان في مسجد الحسين اليوم

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، مساء اليوم احتفالها الرسمي بليلة النصف من شعبان عقب صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، لما لها من فضائل عظيمة، ويستحب إحياء نهارها بالصيام، وليلها بالقيام والدعاء وذكر الله وقراءة القرآن الكريم.

ودعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على فيسبوك المسلمين إلى التقرب إلى الله وكثرة الدعاء في تلك الليلة كونها من الليالي المباركة التي يستجاب فيها الدعاء.

تفاصيل الاحتفال بليلة النصف من شعبان

وحول تفاصيل الاحتفال بليلة النصف من شعبان من مسجد الحسين، فقالت وزارة الأوقاف، إن الاحتفال سيشهد حضور خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حضور قيادات الأوقاف والمجتمع، وتشتمل فقرات الحفل على كلمة رئيسية للمحافظ والاستهلال بالقرآن الكريم وإنشاد بعض الابتهالات الدينية.

صيغ الدعاء المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وأشار الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق في الأزهر الشريف، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يستحب التوجه إلى الله بالدعاء في كل يوم وليلة بما في ذلك ليلة النصف من شعبان، وذلك كون الدعاء من العبادات التي يجب على المسلم الحرص عليها، لافتاً إلى أنّه لا يوجد صيغة محددة للدعاء وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمكن الدعاء بصيغ متعددة ومنها: «اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا بابًا في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم».

وأيضاً ترديد «اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين»، و«اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واشفِ مرضانا، وارحم موتانا».