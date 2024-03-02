انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في معارض أهلا رمضان بالمنوفية

أعلن الدكتور رفعت حماد وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، عن انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في معارض أهلا رمضان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى زيادة الإقبال عليها من قبل المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

تخفيضات أهلا رمضان

وتابع «حماد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الاتفاق مع التجار المشاركين في معارض أهلا رمضان لتخفيض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن هناك رقابة ومتابعة مستمرة من قبل مديري الإدارات البيطرية في المراكز لمتابعة صلاحية اللحوم والالتزام بالأسعار المتفق عليها.

وقال مازن شفيق، أحد البائعين المشاركين في المبادرة، إن أسعار اللحوم والدواجن تشهد استقرارا خلال الآونة الأخيرة وإقبالا من المواطنين على الشراء قبل حلول شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى توافر لحوم طازجة يتم ذبحها يوميا في المجازر.

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

اللحوم الطازجة: 280 جنيها

طبق اللحمة المفرومة: بـ110 جنيهات

كيلو الكبدة الأمريكي: 140 جنيها

طبق الكفتة: 55 جنيها

طبق السجق: 60 جنيها

طبق البرجر: 50 جنيها

الفراخ جنيها

كيلو الفراخ المجمدة: 85 جنيها

طبق البانيه: 80 جنيها

أسعار الأسماك

السمك البلطي: 70 جنيها

السمك التونة: 95 جنيها

السمك المكرونة: 90 جنيها

سمك السردين: 75 جنيها

سمك الرنجة: 100 جنيه