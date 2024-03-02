بعد تأجيلها مرتين.. موعد محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب محمد الشاعر

قررت محكمة جنح الشيخ زايد في أكتوبر، اليوم السبت، في جلستها المنعقدة حجز جلسة محاكمة المطربة شيرين عبدالوهاب، في قضيتها التي تحمل رقم 2070 بتهمة السب والقذف والتشهير ضد المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة يوم 19 مارس الجاري؛ للنطق بالحكم.

تأجيل محاكمة شيرين عبدالوهاب مرتين

وكانت المحكمة، أجلت الجلسة لأول مرة في 2 فبراير الماضي؛ ليوم 24 من الشهر ذاته، ولكنها أصدرت قرارًا بتأجيلها، حتى جرى حجزها للحكم في منتصف مارس الجاري.

بداية أزمة محاكمة شيرين عبدالوهاب

وتعود الواقعة لقيام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبّ وقذف المنتج محمد الشاعر الممثل القانوني لشركة «ذي بيسمنت للإنتاج الفني»، خلال مؤتمر صحفي، مما دفعه للقيام برفع دعوى قضائية ضدها، حملت رقم 2070 لسنة 2023، وباشرت الجهات المختصة التحقيقات، التي أثبتت صحة الواقعة.

عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب

وجرى تداول اسم المطربة شيرين عبدالوهاب بشكل كبير في الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، ولكنها أصدرت بيانًا رسميًا قبل أيام تنفي خلاله تلك الأنباء، مؤكدة على أن علاقة زمالة فقط تجمعهما، ولا نية لها بالرجوع مرة أخري.