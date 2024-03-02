تزيين وتجميل مساجد العريش استعدادا لاستقبال شهر رمضان

استعدت مديرية أوقاف شمال سيناء لشهر رمضان، بتنظيف وتجميل وتزيين المساجد بالمحافظة، وقالت أوقاف شمال سيناء في بيان، إنه تم وضع عقود الزينة على مسجد المحطة القريب من شارع البحر، فيما تم تزيين المساجد الكبرى بوسط مدينة العريش

تجديد أماكن الوضوء وفرش بعض المساجد

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه تمت صيانة المساجد، وتغيير الفرش ببعضها وكذا صنابير المياه، وتجديد أماكن الوضوء، وتركيب الأنوار.

ومن جهة أخرى كانت مديرية أوقاف شمال سيناء، قد حددت مواعيد الدروس والمواعظ طوال شهر رمضان، بالمساجد الكبرى.

حيث تم تحديد بعد العصر بشكل يومي، لدروس الوعظ والفقه والسيرة بشكل يومي، وعن آداب الصيام وأركانه بعد صلاة التراويح، وجلسة الاستراحة بين الصلوات.

دروس حفظ القران الكريم مستمرة بعد الظهر

وقال الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش، إن دروس القران، والمقرأة الخاصة بالأطفال مستمرة في نفس المواعيد بعد صلاة الظهر بشكل يومي بناء على طلب الأهالي، وموافقة الأوقاف، وحاجة البعض لإنهاء بعض الدروس.

وأشار إمام وخطيب مسجد النصر، إلى أن دروس القرآن يتخللها بعض دروس التفسير والآداب العامة، لتعليم الأطفال على أخلاق الإسلام السمحة واحترام الكبير.