«أوقاف شمال سيناء» تحدد مواعيد دروس الوعظ في رمضان

حددت مديرية أوقاف محافظة شمال سيناء مواعيد دروس الوعظ وتحفيظ القرآن الكريم والسيرة في شهر رمضان.

وذكرت مديرية الأوقاف في بيان، أنّ الدروس سوف تكون بعد خطبة الجمعة من كل أسبوع، وكل ثلاثة أيام بعد صلاة العصر في المساجد الكبرى، وأيضًا درس يسير يتخلل صلاة التراويح كل يوم طوال شهر رمضان الكريم.

دروس فقه ومواعظ طوال الشهر الكريم

وأضافت أنّ الهدف من الدروس والمواعظ هو تعليم الشباب والكبار والنشء الصغير، تعاليم الدين الأسلامي السمح وأيضًا سنن وفرائض الصوم والعبادات والتراويح والتهجد، وفضل قراءة القرآن.

ومن جهة أخرى، واصلت إدارات المساجد بمحافظة شمال سيناء، نظافة وتزين المساجد استعدادًا لأداء صلاة التراويح طوال الشهر الكريم.

استقبال أسئلة الأهالي طوال شهر رمضان

بدوره، أكد الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالمحافظة في بيان، أنّ المسجد مفتوح أمام الأهالي طوال الوقت لاستقبال أسئلة واستفسارات الأهالي بخصوص الصيام والقيام وزكاة رمضان والواجب والمباح والمحرم في الشهر الكريم.