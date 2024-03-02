حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى محافظة شمال سيناء، هبوب رياح باردة محملة بالأتربة على جميع الأنحاء، وتزيد حدتها في المناطق الصحراوية والساحلية، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ عقب ارتفاعها أمس.

حالة الطقس في شمال سيناء اليوم

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن درجات الحرارة انخفضت إلى 18 درجة مئوية، بالتزامن مع هبوب رياح متوسطة وسط المدينة، وشديدة بالمناطق الصحراوية والساحلية

وأضاف المرصد المناخي أن المنطقة تشهد تقلبات مناخية وتوقعات بانخفاض آخر لدرجات الحرارة خلال المساء، مع توقعات بسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق بشمال ووسط سيناء، مشيرا إلى أن الطرق الصحراوية شهدت انتشار للرمال في بعض المناطق بشكل غير مؤثر.

رياح تضرب المناطق الجبلية بشمال سيناء

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أن قسم الأزمات بالمجلس يتابع التطورات وهبوب الرياح المحملة بالأتربة، موضحا أنه لم يتم تلقي أي شكاوى حتى اللحظات من الأهالي أو المسافرين على الطرق، والأوضاع طبيعية حتى الآن.

وفي وسط سيناء، أكد مجلس مدينة الحسنة في بيان له، أن الرياح التي تضرب المنطقة تزيد في المناطق الجبلية، والمجلس يتابع بالتنسيق مع رؤساء القرى والتجمعات السكنية كامل التطورات.