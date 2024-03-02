غادة شلبي: نعمل على وضع استراتيجية شاملة لتطوير السياحة الاستشفائية بمصر

شاركت، اليوم، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث، في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان «قدرات المؤسسات الصحية المصريّة»، والمقامة في إطار جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم والمسؤولين المعنيين بهذا الملف، وبعض رؤساء الجامعات، وممثلي القطاع الخاص من المستشفيات والجهات الصحية والمؤسسات السياحية وشركات السياحة.

مشاركة العديد من المتحدثين من مصر ومن دول العال

وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان، إنّ هذا المؤتمر يقام على مدار يومي 2 و3 مارس الجاري، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان «تطبيقات السياحة الصحية المصرية»، ويتضمن على مدار اليومين مجموعة من الجلسات النقاشية المختلفة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مصر ومن دول العالم المختلفة.

تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الصحية

وأوضحت الوزارة أن غادة شلبي، أشارت خلال كلمتها إلى التعاون والعمل الوثيق خلال الفترة الماضية بين الوزارة، وكافة الجهات المعنية المشاركة اليوم، لافتة إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر الهام، وخاصة في تحديد بعض المفاهيم المتعلقة بالسياحة الصحية والتفرقة، بين بعض العبارات التي كانت متداولة خلال الفترة السابقة.