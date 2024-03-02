القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه في الاتِّجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، 3 منهم لديهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتِّجار بالمواد المخدرة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر قيمة الممتلكات بمبلغ مالي بلغ 120 مليون جنيه تقريبًا.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.