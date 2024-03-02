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دراما المتحدة

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه في الاتِّجار بالمخدرات

كتب:

محمد بركات
07:30 م | السبت 02 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، 3 منهم لديهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتِّجار بالمواد المخدرة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر قيمة الممتلكات بمبلغ مالي بلغ 120 مليون جنيه تقريبًا.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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بقلم محمد بركات